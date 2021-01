Strootman è arrivato a Genova | ecco il colpo per Ballardini

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il Genoa accoglie Kevin. L’olandese èin città per sostenere le visite mediche. Operazione in prestito con il Marsiglia E’ iniziata l’avventura di Kevinal Genoa. Il centrocampista olandese è atterrato adove nella giornata di domani sosterrà le visite mediche.arriva in prestito dal Marsiglia con la società francese che si è impegnata a pagare il 50% dell’ingaggio. #Genoa, Kevin #é atterrato in città: le prime immagini da nuovo giocatore rossoblù su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/CbAQprMieW — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 12, 2021 Leggi su Calcionews24.com