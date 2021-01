"Sono al lavoro sul Recovery con tutto il centrodestra", dice Salvini (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - "Stamattina ho sentito tutto il centrodestra. Stiamo lavorando a un piano serio sul Recovery. L'alternativa a questo governo Sono le elezioni, o un governo di centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine alla manifestazione a Piazza del Popolo degli addetti del turismo. "Se non hanno voglia, tempo e capacità di governare vadano a casa e lascino spazio a chi sa fare. La strada è elezioni e governo di centrodestra", ha aggunto Salvini, rispondendo ai cronisti a proposito delle tensioni sempre più forti nella maggioranza. "Con tutto il centrodestra stiamo lavorando a un nostro piano serio e concreto di rilancio, perché se i soldi dell'Europa se arrivano vanno usati bene, non per ... Leggi su agi (Di martedì 12 gennaio 2021) AGI - "Stamattina ho sentitoil. Stiamo lavorando a un piano serio sul. L'alternativa a questo governole elezioni, o un governo di". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine alla manifestazione a Piazza del Popolo degli addetti del turismo. "Se non hanno voglia, tempo e capacità di governare vadano a casa e lascino spazio a chi sa fare. La strada è elezioni e governo di", ha aggunto, rispondendo ai cronisti a proposito delle tensioni sempre più forti nella maggioranza. "Conilstiamo lavorando a un nostro piano serio e concreto di rilancio, perché se i soldi dell'Europa se arrivano vanno usati bene, non per ...

matteosalvinimi : Qui Roma. C’è l’Italia che soffre e che chiede soluzioni su salute, scuola e lavoro e la risposta sono le minacce d… - francescoseghez : Mi auguro che la bozza del #PNRR che circola non sia definitiva. I contenuti (almeno quelli su #lavoro e… - LegaSalvini : ++ SFOGO DI MATTEO #SALVINI: «VEDO DUE VIE: VOTO O GOVERNO DI CENTRODESTRA» ++ Il Capitano: «Stiamo perdendo il 10… - arfacchia1 : @Keynesblog @moltitudo @MitjaBof @jan_khler quindi gli ingegneri e i medici che sono quelli che letteralmente studi… - MariaAversano1 : RT @CatalfoNunzia: Di fronte alle sfide del mercato del lavoro non c’è un minuto da perdere. Come Ministro del Lavoro sono concentrata per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono lavoro Quanti sono stati i contagi sul lavoro denunciati? - Info Data Il Sole 24 ORE La Spezia, Francesco Sorrentino va in pensione: “Ho fatto il giudice grazie ai consigli di mio padre”

La Spezia – “La spinta decisiva è stata il desiderio di dedicare più tempo agli affetti familiari e alle cose che in tutti questi anni ho messo un po’ da parte, assorbito dal lavoro. Sono entrato in m ...

Verso le amministrative a Rimini: a che punto sono le coalizioni?

Ancora non è certo quando le amministrative potranno svolgersi ma il fermento che attraversa la politica riminese parla già di campagna elettorale ...

La Spezia – “La spinta decisiva è stata il desiderio di dedicare più tempo agli affetti familiari e alle cose che in tutti questi anni ho messo un po’ da parte, assorbito dal lavoro. Sono entrato in m ...Ancora non è certo quando le amministrative potranno svolgersi ma il fermento che attraversa la politica riminese parla già di campagna elettorale ...