Scrittori | è morto Vassilis Alexakis | ' il ragazzo greco' che aveva scelto la Francia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Atene, 12 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore franco-, autore bilingue francese eche nella sua opera narrativa e poetica ha coniugato biografia e interrogativi esistenziali, èieri ad Atene all'età di 77 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo editoreMetaixmio. Nato ad Atene il 25 dicembre 1943, agli inizi degli anni '60si trasferì inper studiare alla Scuola superiore di giornalismo di Lilla. Rientrato ad Atene, dopo pochi mesi arrivarono al potere in Grecia i colonnelli, trasformando il paese dal 1967 in una dittatura. Nel 1968, per sfuggire alla repressione,lasciò la patria e si stabilì a Parigi, lavorando per i giornali "La Croix" e "Le Monde". Da ...