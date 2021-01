Salvo d'Acquisto: raccolta fondi per restauro Torre Palidoro (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - Prende il via la sottoscrizione pubblica per rendere pienamente operativa e fruibile dai visitatori la Torre di Palidoro, diventata dal 23 settembre scorso sede di uno spazio espositivo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA, 12 GEN - Prende il via la sottoscrizione pubblica per rendere pienamente operativa e fruibile dai visitatori ladi, diventata dal 23 settembre scorso sede di uno spazio espositivo ...

