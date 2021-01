Rita Rusic, il sospetto trova risposta, non è sola: Ecco le prove (Di martedì 12 gennaio 2021) Una storia pubblicata sul suo profilo Istagram insospettisce i fan: Rita Rusic non è più sola, ma chi sarà la nuova fiamma? Rita RusicLa bella Rita Rusic, di origine Croata e con una complessa infanzia alle spalle, ha lasciato il pubblico senza parole. La cantante, arrivata in Italia da bambina non l’ha più lasciata facendo ben presto innamorare il pubblico. Rita Rusic è emigrata insieme alla sua famiglia in Italia, trovando rifugio in un campo profughi, dove rimase circa tre anni. “Poi i miei genitori mi hanno mandata in collegio. È stata dura stare senza mamma e papà”, ha dichiarato recentemente a “Verissimo“. Grazie al suo aspetto fisico, alla sua eleganza ed estrema dolcezza dopo qualche anno ... Leggi su kronic (Di martedì 12 gennaio 2021) Una storia pubblicata sul suo profilo Istagram insospettisce i fan:non è più, ma chi sarà la nuova fiamma?La bella, di origine Croata e con una complessa infanzia alle spalle, ha lasciato il pubblico senza parole. La cantante, arrivata in Italia da bambina non l’ha più lasciata facendo ben presto innamorare il pubblico.è emigrata insieme alla sua famiglia in Italia,ndo rifugio in un campo profughi, dove rimase circa tre anni. “Poi i miei genitori mi hanno mandata in collegio. È stata dura stare senza mamma e papà”, ha dichiarato recentemente a “Verissimo“. Grazie al suo aspetto fisico, alla sua eleganza ed estrema dolcezza dopo qualche anno ...

