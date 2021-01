Recovery Fund: le proposte di Donne per la Salvezza-Half of It (Di martedì 12 gennaio 2021) Se in Italia cresce l’occupazione femminile, cresce automaticamente anche il PIL. E oggi, con le risorse europee del Recovery Fund e il riordino della spesa nazionale, abbiamo un’occasione unica per liberare il potenziale professionale delle Donne. Con questo obiettivo Donne per la Salvezza-Half of It, che riunisce Donne del mondo della politica e della società civile, tutte convinte appunto che l’uguaglianza di genere crea sviluppo, ha messo a punto un documento programmatico indirizzato al Governo, contenente una serie di proposte estremamente concrete in grado di fare svoltare il Paese. Donne per la Salvezza Half of It Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 gennaio 2021) Se in Italia cresce l’occupazione femminile, cresce automaticamente anche il PIL. E oggi, con le risorse europee dele il riordino della spesa nazionale, abbiamo un’occasione unica per liberare il potenziale professionale delle. Con questo obiettivoper laof It, che riuniscedel mondo della politica e della società civile, tutte convinte appunto che l’uguaglianza di genere crea sviluppo, ha messo a punto un documento programmatico indirizzato al Governo, contenente una serie diestremamente concrete in grado di fare svoltare il Paese.per laof It Leggi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, la nuova bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (pdf) Corriere della Sera Parità di genere, "Donne per la salvezza": un documento con le proposte su donne, riforme e recovery

«Un documento programmatico indirizzato al Governo per mettere al servizio del nostro Paese una serie di proposte concrete per far crescere l’occupazione femminile e quindi il Pil. Con ...

Recovery Fund e agricoltura: ancora perplessità

I commenti di Cia, Copagri e Italmercati: il taglio di 5 miliardi mette a rischio transizione agricola green Il taglio di 5 miliardi alla rivoluzione green va contro i principi della Commissione Ue e ...

