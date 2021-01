Parrucci | Giunta Raggi deve investire in sistema welfare

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – Queste le parole di Daniele, responsabile delle Politiche dl lavoro del Pd di Roma: “Dopo i ripetuti fallimenti nella gestione delle societa’ partecipate, con pesanti ripercussioni in aziende come Ama e Roma Metropolitane, l’Amministrazionesi appresta a dare un duro colpo anche nei confronti dei servizi sociali comunali.” “In particolare, l’assistenza domiciliare, l’assistenza agli anziani e quella all’integrazione degli alunni disabili continuano a subire riduzioni, che hanno portato all’impossibilita’ di garantire una copertura omogenea in tutto il territorio capitolino.” “Non e’ piu’ sostenibile una politica di tagli, ma e’ fondamentale aumentare gli investimenti nel sociale per rafforzare ildelle tutele per scongiurare che siano i soggetti piu’ fragili a pagare il disinteresse del ...