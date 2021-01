Miglior allenatore del decennio | eletto il vincitore tra Simeone e Guardiola

junews24com : IFFHS, eletto il miglior giocatore del decennio: incredibile sorpresa per Ronaldo - - Viglianesi_S : Miglior allenatore decennio 2011/20 La classifica completa dell’IFFHS #Allegri primo degli italiani e quinto assol… - pasqualinipatri : IFFHS, Simeone nominato miglior allenatore di club del decennio - LALAZIOMIA : IFFHS, Simeone nominato miglior allenatore di club del decennio - laziopress : IFFHS, Simeone nominato miglior allenatore di club del decennio -

Ultime Notizie dalla rete : Miglior allenatore

In casa Frosinone è il giorno della presentazione dell’attaccante Vincenzo Millico, primo acquisto giallazzurro alla riapertura delle liste di trasferimento. Per lui, enfant-prodige scuola Torino, pre ...Il cammino del Siena in Serie D è di tutto rispetto, con la squadra seconda in classifica a -4 dalla vetta. Nel ringraziare Alberto Gilardino nella professionalità e nella dedizione dimostrata, gli au ...