Meteo, in arrivo un’ondata di gelo siberiano (Di martedì 12 gennaio 2021) in Sicilia non è proprio gelo ma poco ci manca, soprattutto in montagna. Il calo di temperature c’è già stato, se vogliamo. Soprattutto al Sud dopo i 30 C registrati nello scorso weekend in Sicilia, si scenderà fino a 12-13 C sull’isola. Nei prossimi giorni il progressivo avanzamento dell’alta pressione dall’oceano Atlantico fin verso la Scandinavia Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 12 gennaio 2021) in Sicilia non è proprioma poco ci manca, soprattutto in montagna. Il calo di temperature c’è già stato, se vogliamo. Soprattutto al Sud dopo i 30 C registrati nello scorso weekend in Sicilia, si scenderà fino a 12-13 C sull’isola. Nei prossimi giorni il progressivo avanzamento dell’alta pressione dall’oceano Atlantico fin verso la Scandinavia

DPCgov : In arrivo venti da forti a burrasca di fohn su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia e venti di burrasca, con rinforz… - FalcionelliFede : RT @DPCgov: In arrivo venti da forti a burrasca di fohn su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia e venti di burrasca, con rinforzi fino a bur… - IngemiDaniele : RT @meteoredit: Ecco le previsioni di #temperatura a 850 hPa in Europa nei prossimi giorni. Occhio al nocciolo di aria artica che dalla Sca… - benny_bove : RT @DPCgov: In arrivo venti da forti a burrasca di fohn su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia e venti di burrasca, con rinforzi fino a bur… - PaoloCaminiti1 : RT @GDS_it: #Maltempo in #Sicilia, sono in arrivo #freddo e #venti forti -