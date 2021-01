La terra trema | scossa di terremoto di grado 3 2 scala Richter | l’intervento del Sindaco

(Di martedì 12 gennaio 2021) Latorna are nel bel mezzo di questo pomeriggio:didi gradi 3.2 delladeldinel pomeriggio,3.2del(fonte getty)Latorna are,diavvertita nel mezzo del pomeriggio:3.2 delladel. Nel sud Italia, intorno alle 17.38 di questo pomeriggio, 12 Gennaio, c’è stato un nuovo fenomeno sismico. La ...

1' di lettura 12/01/2021 - Al Tar del Lazio si è discusso oggi in merito al ricorso presentato dai legali dell'Associazione Terremotati "La terra trema, noi no", riguardante il taglio del CAS (Contrib ...SISMA - Oggi l'udienza a Roma. Sui due ricorsi contro le ordinanze della Protezione civile deciderà il tribunale del Lazio ma il termine per l'autocertificazione è questa settimana ...