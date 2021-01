“La devi smettere!” GF Vip | colpo di scena per Dayane Mello | la mamma si presenta in tv e il confronto è pesantissimo Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Incredibile ma vero:e suaprotagoniste al GF Vip. Era stato annunciato tutto come una sorpresa, ma in puntata Alfonso Signorini ha subito spiegato che la madre Ivone in realtà ha chiesto di intervenire per smentire il racconto di. Ha quindi chiamato la concorrente nella Mystery Room per affrontare questa grande rivelazione. È prima andata in onda una clip su un suo racconto degli ultimi giorni. Quindi Alfonso ha mandato in onda la clip con il video delladi. La signora Ivone ha spiegato la sua versione dei fatti sugli anni in cui ha cresciutoe suo fratello Giuliano. Quando è andata a vivere in un’altra città Giuliano aveva un anno enon era ancora nata. Poi ha incontrato un altro uomo e da questa ...