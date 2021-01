Gregoraci, niente quarantena? Taylor Mega attacca. Cosa dice la legge (Di martedì 12 gennaio 2021) Polemiche e insinuazioni: tutti i dettagli sul caso dell'isolamento fiduciario 'mancato' della Gregoraci L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 12 gennaio 2021) Polemiche e insinuazioni: tutti i dettagli sul caso dell'isolamento fiduciario 'mancato' dellaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

MarianoMoselli : @Ancheno15 Non è così assurdo dubitare dei sentimenti di uno che in 3 mesi si è infatuato della Gregoraci, poi si è… - giuliacleme___ : @flubby81 “giulia gatta” “giulia poverina di cervello” sono cose che hai scritto tu, a me non frega niente della gr… - Antonelligna : RT @Serenees15: ma colleghiamoci con Elisabetta Gregoraci che non voleva saperne più niente di Pierpaolo ed è ancora lì a rompere le palle - cassiopea4527 : @Gfvip28856363 Pier ha una madre arpia dovrebbe pensare alla felicità del figlio non intromettersi come dice lui Q… - Carlott28858003 : RT @ArgentineBlood: Posso dire? Che la famiglia di Pier fosse un circo si era già capito dal fatto che pensavano veramente che Elisabetta G… -