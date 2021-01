Grande Fratello Vip, "un teatrino da interrompere". Alfonso Signorini, le (pesanti) scuse al pubblico (Di martedì 12 gennaio 2021) Mea culpa al Grande Fratello Vip, su Canale 5. Alfonso Signorini chiede scusa per quello che è accaduto la scorsa settimana quando Samantha De Grenet e Antonella Elia hanno litigato si brutto. Sono volate parole grosse. “Certe cose forti erano eccessive ed inopportune - dice Signorini. Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore. Concludo dicendo che da parte mia ho fatto una mancanza e non ho problemi a dirlo: avrei potuto interrompere quel teatrino immediatamente, non l'ho fatto e non averlo fatto credo sia un Grande errore e chiedo scusa. Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti del pubblico a casa. Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Mea culpa alVip, su Canale 5.chiede scusa per quello che è accaduto la scorsa settimana quando Samantha De Grenet e Antonella Elia hanno litigato si brutto. Sono volate parole grosse. “Certe cose forti erano eccessive ed inopportune - dice. Il punto più sensibile è quello della malattia ed io ci tenevo a far chiarezza su questo, Antonella Elia non sapeva che tu avessi avuto un tumore. Concludo dicendo che da parte mia ho fatto una mancanza e non ho problemi a dirlo: avrei potutoquelimmediatamente, non l'ho fatto e non averlo fatto credo sia unerrore e chiedo scusa. Lo faccio nei confronti dei miei amici vipponi e nei confronti dela casa. Ho ...

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - Andrea31279156 : @valeriasensini @Nkjjk7 Ma lo guardi il grande fratello, secondo me no - ilgladiatore36 : @Gladys82012839 @frido1962 Rocco Casalino in un paese normale farebbe l'opinionista al Grande Fratello. -