Gissi Cisl Scuola | “Sul recupero servono proposte concrete | non prese di posizione astratte”

(Di martedì 12 gennaio 2021) "Sarebbe bene non continuare in una discussione sullacondotta perdi, cioè disancorate da una valutazione del reale fabbisogno che solo ogni singolo istituto può direttamente e concretamente rilevare". L'articolo .

scuola_cisl : @MaddalenaGissi 'sul recupero servono proposte concrete, non prese di posizione astratte' @cislscuola @Bellia68 - cislscuolafg : RT @cislscuola: ??'Conversazione con Maddalena Gissi'??Lunedì 7 gennaio alle 17 Alex Corlazzoli, giornalista del @fattoquotidiano intervista… - Stefaniadilena : RT @CislNazionale: #Scuola, #AnnamariaFurlan e @MaddalenaGissi, @cislscuola: il tema della #riapertura va affrontato con un confronto con c… - MicheleSorge : RT @cislscuola: Indagine CISL Scuola. Si continua a parlare di date, ma non si affrontano i problemi veri. Gissi: le scuole continuano a po… - scuolainforma : Vaccini ai professori subito: dura presa di posizione della Gissi (Cisl Scuola) -

Ultime Notizie dalla rete : Gissi Cisl

Lunedì soltanto tre Regioni (Abruzzo, Toscana e Valle d'Aosta) hanno scelto di dare il via libera alle superiori per il ritorno in classe. Le altre Regioni hanno preferito la didattica a distanza, att ...ROMA (attualità) - Le parole della segretaria Gissi ilmamilio.it 'Chi deve decidere se vaccinare il personale della scuola, lo faccia senza indugi con una proposta seria e di governo. Tutti i professo ...