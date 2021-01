Doc, Lorenzo Lazzarini disastro sul set: cosa è successo (Di martedì 12 gennaio 2021) L’attore Gianmarco Saurino è l’interprete di Lorenzo Lazzarini nella serie tv DOC – Nelle tue mani: questo ruolo lo ha reso celebre tra il pubblico da casa, ma pochi sanno… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) L’attore Gianmarco Saurino è l’interprete dinella serie tv DOC – Nelle tue mani: questo ruolo lo ha reso celebre tra il pubblico da casa, ma pochi sanno… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

qwine_schweiz : Lorenzo Begali - Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC 2018 - Ab CHF 45.– bis 149.– - alice_corsico : Ha confuso per un attimo fiction, pensava di essere ancora Lorenzo in Doc... ahahah #chediociaiuti6 - Guanciardi : RT @iburiedthedevil: Nico in 'versione dottore' ed ecco che io penso a Lorenzo di Doc #CheDioCiAiuti6 - Martolilla96 : RT @iburiedthedevil: Nico in 'versione dottore' ed ecco che io penso a Lorenzo di Doc #CheDioCiAiuti6 - iburiedthedevil : Nico in 'versione dottore' ed ecco che io penso a Lorenzo di Doc #CheDioCiAiuti6 -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Lorenzo Doc, Lorenzo Lazzarini disastro sul set: cosa è successo MeteoWeek Doc, Lorenzo Lazzarini disastro sul set: cosa è successo

L'interprete di Lorenzo Lazzarini in Doc - Nelle tue mani, racconta un incidente accaduto sul set della serie tv di Rai 1.

Vent'anni fa la mucca pazza, ma ora la bistecca è doc

Il 12 gennaio 2001 il primo caso del morbo che portò al bando della bistecca. In questi giorni la promozione tra i prodotti tutelati. E Dario Cecchini ...

L'interprete di Lorenzo Lazzarini in Doc - Nelle tue mani, racconta un incidente accaduto sul set della serie tv di Rai 1.Il 12 gennaio 2001 il primo caso del morbo che portò al bando della bistecca. In questi giorni la promozione tra i prodotti tutelati. E Dario Cecchini ...