DIRETTA Milan Torino risultato finale 5-4 streaming Rai | Milan avanti ai rigori!

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)video Rai: quote elive della partita valida per gli ottavi di Coppa Italia, si gioca a 3 giorni dal match di Serie A vinto dai rossoneri

MilanLiveIT : Gli highlights di #MilanTorino, match valido per il turno ad eliminazione diretta degli ottavi di finale di… - toMMilanello : Domani (ore 15:00 diretta Rai1) #FiorentinaInter. Chi vince troverà il Milan ai quarti. I rossoneri sono però già c… - reid_jareau : RT @MilanLiveIT: FINITA! Milan sconfigge il Torino ai calci di rigore! #MilanTorino #ForzaMilan - cgbaldi : RT @MilanLiveIT: FINITA! Milan sconfigge il Torino ai calci di rigore! #MilanTorino #ForzaMilan - MilanLiveIT : FINITA! Milan sconfigge il Torino ai calci di rigore! #MilanTorino #ForzaMilan -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Milan

Il Milan si qualifica per quarti di finale di Coppa Italia, battendo per 5-4 ai rigori il Torino. I tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi senza reti. Decisivo il rigore parato ...Gli highlights di Milan-Torino, match valido per il turno ad eliminazione diretta degli ottavi di finale di Coppa Italia. I rossoneri vincono ...