Dardust | «La visione è più importante del numero degli streaming»

(Di martedì 12 gennaio 2021) Con 40 dischi di platino in bacheca, Dario Faini, in arte, è unoautori e produttori più importanti nel panorama musicale italiano. C'è il suo tocco dietro a brani di grande successo come Soldi di Mahmood, Nuova Era di Jovanotti, Riccione dei Thegiornalisti, Pamplona di Fabri Fibra, Andromeda di Elodie, Eden di Rancore, Rivoluzione di Marco Mengoni, Luca lo stesso di Luca Carboni e Se piovesse il tuo nome di Elisa, solo per citarne alcuni. Con 35 milioni di riproduzioni,è anche uno tra i pianisti più ascoltati oggi in ambito internazionale. Il suo ultimo album S.A.D. Storm and Drugs, pubblicato a gennaio 2020 da Sony Masterworks e Artist First, è il capitolo conclusivo di una trilogia che attraversa l'asse geogra?co/musicale Berlino-Reykjavík-Edimburgo, coniugando il pianismo minimalista all'immaginario ...