Corriere Umbria: la prof di Suarez rischia 9 mesi di sospensione (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo quanto scrive il Corriere dell'Umbria, l'Università per stranieri di Perugia starebbe valutando una sospensione di nove mesi per la professoressa Stefania Spina, docente di italiano di Suarez. "Nove mesi. E' questo il periodo di sospensione dal servizio che la commissione disciplinare avrebbe deciso per la professoressa Stefania Spina, la docente di italiano di Suarez". Nove mesi in cui la professoressa "dovrebbe essere privata dello stipendio, se non per l'assegno alimentare". A quanto pare, scrive il quotidiano, "Palazzo Gallenga sembra dunque voler usare il pugno duro contro la prof che del suo alunno speciale diceva "non spiccica una parola, coniuga i verbi ..."

