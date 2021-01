Cormezz: Osimhen non tornerà prima di febbraio, interessati i nervi e tendini (Di martedì 12 gennaio 2021) Victor Osimhen è risultato ancora positivo dopo il tampone eseguito ieri, come ha dato comunicazione il Napoli, motivo per cui salterà la finale di Supercoppa contro la Juve. Ma oltre al Covid, l’attaccante del Napoli è fermo dal 13 novembre per l’infortunio riportato con la sua Nazionale ed è proprio quello a preoccupare maggiormente come chiarisce il Corriere del Mezzogiorno che conferma quanto detto al Napolista dal professor Russo un luminare dell’ortopedia. Ma quello che tiene sulle spine i tifosi e anche la società è il suo infortunio alla spalla destra rimediato durante la partita con la Nigeria contro la Sierra Leone. Ormai l’attaccante azzurro è fermo dal 13 novembre scorso, ovvero due mesi. L’infortunio ha successivamente interessato anche nervi e tendini del braccio e della mano. Ha accusato anche la perdita della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 gennaio 2021) Victorè risultato ancora positivo dopo il tampone eseguito ieri, come ha dato comunicazione il Napoli, motivo per cui salterà la finale di Supercoppa contro la Juve. Ma oltre al Covid, l’attaccante del Napoli è fermo dal 13 novembre per l’infortunio riportato con la sua Nazionale ed è proprio quello a preoccupare maggiormente come chiarisce il Corriere del Mezzogiorno che conferma quanto detto al Napolista dal professor Russo un luminare dell’ortopedia. Ma quello che tiene sulle spine i tifosi e anche la società è il suo infortunio alla spalla destra rimediato durante la partita con la Nigeria contro la Sierra Leone. Ormai l’attaccante azzurro è fermo dal 13 novembre scorso, ovvero due mesi. L’infortunio ha successivamente interessato anchedel braccio e della mano. Ha accusato anche la perdita della ...

