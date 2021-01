Cessione Inter, Zhang lascia?/ Bc Partners è pronta a rilevare la maggioranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Zhange cede l'Inter? La BcPartners è pronta a rilevare la maggioranza dei nerazzurri, ecco cosa sta accadendo alla società meneghina allenata da Antonio Conte. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)e cede l'? La Bcladei nerazzurri, ecco cosa sta accadendo alla società meneghina allenata da Antonio Conte.

capuanogio : ?? Contatti tra #Suning e #BcPartners per trattativa su quote #Inter che non esclude la cessione della maggioranza.… - capuanogio : #Suning ha avviato discussioni preliminari con il fondo private equity Bc Partners per l'eventuale cessione di una… - infoitsport : Calciomercato Inter, Eriksen al Tottenham: la cessione sblocca due acquisti - enrick81 : @AgoCannella @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @OltreTv @CIAfra73 @tw_fyvry @SfideTv @misterf_tweets… - LucaQuasimodo : ma quindi l'ombra di Messi proiettata sul duomo era una presa per il culo??? ???? #anala #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Inter Zhang-Bc Partners: decisa accelerata per la cessione dell'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset Calciomercato Inter, Eriksen al Tottenham: la cessione sblocca due acquisti

Tutto dipenderebbe dal futuro di Christian Eriksen. Dotato di una buona tecnica e ottimo in fase offensiva e difensiva, il centrocampista del PSG potrebbe essere un’ottima soluzione. Il primo nome che ...

Calciomercato Serie B, da Pisacane a Riviere fino a Ciofani: il punto sulle ultime trattative

CALCIOMERCATO SERIE B - Prosegue la sessione invernale di calciomercato ed è anche il tema più caldo di questi giorni vista la sost ...

Tutto dipenderebbe dal futuro di Christian Eriksen. Dotato di una buona tecnica e ottimo in fase offensiva e difensiva, il centrocampista del PSG potrebbe essere un’ottima soluzione. Il primo nome che ...CALCIOMERCATO SERIE B - Prosegue la sessione invernale di calciomercato ed è anche il tema più caldo di questi giorni vista la sost ...