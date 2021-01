Bergamo | furti e truffe | due minorenni in comunità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare per il collocamento indi due, un 15enne di Bariano e un 14enne di Romano di Lombardia, Comuni in provincia di. I due sono accusati di numerosi, ricettazione e truffa commessi a Romano di Lombardia. I due minori fermati sono indagati, insieme ad altri quattro complici in fase di identificazione, per il furto di 12 biciclette in un negozio specializzato nel quale sono entrati dopo aver forzato la porta di ingresso e infranto il vetro di una finestra. Inoltre sono accusati di ricettazione di una bicicletta elettrica del valore di 2mila euro, rubata a Covo, nella Bergamasca, e di truffa, per essersi fatti consegnare tre pizze da asporto e per aver cercato di rubare 200 euro al fattorino. Nel corso ...