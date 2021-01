Archeologia | Cina | un vaso di pietra fa scoprire la tomba dello spietato imperatore Liu Zhi

(Di martedì 12 gennaio 2021) New York, 12 gen. – (Adnkronos) – Grazie a un modestodidi 1.840 anni fa, gli archeologi cinesi hanno identificato ladi Liu Zhi (132-168 d.C), uno degli ultimi imperatori della dinastia Han della, un sovrano, famigerato per aver ordinato la morte di funzionari di corte e delle loro famiglie. Lo riferisce Artnet. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

New York, 12 gen. - (Adnkronos) - Grazie a un modesto vaso di pietra di 1.840 anni fa, gli archeologi cinesi hanno identificato la tomba di Liu Zhi (132-168 d.C), uno degli ultimi imperatori della din ...