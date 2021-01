Angelo Zomegnan: “Nel 1999 tutti i ciclisti si dopavano, tra Epo e viagra. Pantani? Capro espiatorio di un sistema marcio” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Nel 1999, quando Marco Pantani fu fermato al Giro d’Italia a Madonna di Campiglio per l’eccessiva presenza di globuli rossi nel sangue, verosimilmente dovuta al famigerato Epo, quasi tutti i primi dieci in classifica facevano uso di sostanze dopanti per migliorare l’ossigenazione del sangue ed avere prestazioni sportive più competitive“. Questa è la confessione che Angelo Zomegnan, direttore unico del Giro d’Italia dal 2004 al 2011, ha fatto sulle colonne del quotidiano Libero. Le sue parole sono molto chiare: “Erano anni bui quelli della fine del secolo dove gli atleti cercavano di migliorare in tutti i modi le loro prestazioni, nulla era vietato ma semplicemente governato. Non si contrastava fattivamente l’uso dell’eritropoietina, ma semplicemente i globuli rossi prodotti ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) “Nel, quando Marcofu fermato al Giro d’Italia a Madonna di Campiglio per l’eccessiva presenza di globuli rossi nel sangue, verosimilmente dovuta al famigerato Epo, quasii primi dieci in classifica facevano uso di sostanze dopanti per migliorare l’ossigenazione del sangue ed avere prestazioni sportive più competitive“. Questa è la confessione che, direttore unico del Giro d’Italia dal 2004 al 2011, ha fatto sulle colonne del quotidiano Libero. Le sue parole sono molto chiare: “Erano anni bui quelli della fine del secolo dove gli atleti cercavano di migliorare ini modi le loro prestazioni, nulla era vietato ma semplicemente governato. Non si contrastava fattivamente l’uso dell’eritropoietina, ma semplicemente i globuli rossi prodotti ...

