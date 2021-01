AC/DC: il video di “Realize” (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo mercoledì andrà in onda il video di Realize, singolo estratto dall’ultimo album degli AC/DC: Power Up. L’album, uscito il 13 novembre scorso, ha segnato il ritorno della band australiana. Si tratta del 17esimo album in studio, il secondo dopo la dipartita di Malcom Young, storico chitarrista degli AC/CD. Il video di Realize è il secondo rilasciato dopo quello di Shot in the Dark. Chi sono gli AC/DC? Gli AC/DC sono una band hard rock. Formatisi a Sidney nel lontano 1973, la line-up originale era composta da Bon Scott alla voce, i tre fratelli Young alle chitarre ed al basso e Tony Kerrante alla batteria. La band ha un sound che strizza l’occhio al blues ed all’hard rock. Angus Young, chitarra solista, è noto per i suoi riff blues e la sua mise da scolaretto. Il nome AC/DC non è altro che l’acronimo di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo mercoledì andrà in onda ildi, singolo estratto dall’ultimo album degli AC/DC: Power Up. L’album, uscito il 13 novembre scorso, ha segnato il ritorno della band australiana. Si tratta del 17esimo album in studio, il secondo dopo la dipartita di Malcom Young, storico chitarrista degli AC/CD. Ildiè il secondo rilasciato dopo quello di Shot in the Dark. Chi sono gli AC/DC? Gli AC/DC sono una band hard rock. Formatisi a Sidney nel lontano 1973, la line-up originale era composta da Bon Scott alla voce, i tre fratelli Young alle chitarre ed al basso e Tony Kerrante alla batteria. La band ha un sound che strizza l’occhio al blues ed all’hard rock. Angus Young, chitarra solista, è noto per i suoi riff blues e la sua mise da scolaretto. Il nome AC/DC non è altro che l’acronimo di ...

Il secondo singolo estratto da "Power Up", l'ultimo album degli AC/DC, diventerà un video. La band australiana è sulla cresta dell'onda.

Angus Young racconta come scrisse "Realize" insieme al fratello Malcolm

