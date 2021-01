Un 32enne di Chicago ha perso la testa | tragedia negli States

Leggi su chenews

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Si chiama Jason Nightengale l’autore della follia omicida che ha colpito nelle scorse ore. Continuano i giorni di folliaStati Uniti, un uomo ha sparato all’impazzata per strada. Il problema delle armiStati Uniti ormai è ai limiti dell’ingestibilità. Un uomo ha scatenato il terrore per le vie di. Ha iniziato a girare per la città e senza un apparente motivo ha iniziato a sparare a caso contro la gente. Il bilancio, prima di rimanere lui stesso ucciso dalla polizia, è di tre morti e diversi feriti in gravi condizioni. Gli investigatori stanno cercando di determinare il motivo degli attacchi, iniziati sabato pomeriggio con l’uccisione di uno studente di 30 anni dell’Università di, colpito allamentre era seduto nella sua auto ...