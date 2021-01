Nuovo incidente alla Dakar 2021: Xavier De Soultrait è in ospedale a Tabuk (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dalla Dakar arrivano ancora informazioni non troppo piacevoli. Dopo la brutta notizia di ieri che ha visto il pilota francese Pierre Cherpin cadere durante la settima tappa e riportare un grave trauma ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 11 gennaio 2021) Darrivano ancora informazioni non troppo piacevoli. Dopo la brutta notizia di ieri che ha visto il pilota francese Pierre Cherpin cadere durante la settima tappa e riportare un grave trauma ...

Nuovo incidente alla Dakar 2021: Xavier De Soultrait è in ospedale a Tabuk

Dalle prime notizie che arrivano dall'Arabia Saudita, il pilota Husqvarna non sembra in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente e adesso è ricoverato per accertamenti ...

