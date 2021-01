Neil Gaiman e il cast di American Gods: “I nuovi episodi sono in perfetta sintonia con questi tempi folli” (Di lunedì 11 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gBx8PvjtTx0 sono passati 20 anni da quando Neil Gaiman ha pubblicato per la prima volta uno dei suoi romanzi più significativi: American Gods, e tre da quando la serie tratta da quel libro ha esordito. La terza stagione, dopo non pochi problemi, ritardi e showrunner che se ne sono andati sbattendo la porta, arriva l’11 gennaio su Amazon Prime Video. Nonostante il percorso travagliato, la storia continua a essere particolarmente rilevante, anche a distanza di tempo, riuscendo a rinnovarsi e a interpretare lo spirito più profondo dei tempi: “Ciò che mi rende più orgoglioso del progetto è una cosa di cui non ho in realtà responsabilità diretta”, confida Gaiman a Wired mentre lo intervistiamo per l’arrivo dei ... Leggi su wired (Di lunedì 11 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=gBx8PvjtTx0passati 20 anni da quandoha pubblicato per la prima volta uno dei suoi romanzi più significativi:, e tre da quando la serie tratta da quel libro ha esordito. La terza stagione, dopo non pochi problemi, ritardi e showrunner che se neandati sbattendo la porta, arriva l’11 gennaio su Amazon Prime Video. Nonostante il percorso travagliato, la storia continua a essere particolarmente rilevante, anche a distanza di tempo, riuscendo a rinnovarsi e a interpretare lo spirito più profondo dei: “Ciò che mi rende più orgoglioso del progetto è una cosa di cui non ho in realtà responsabilità diretta”, confidaa Wired mentre lo intervistiamo per l’arrivo dei ...

Torna la serie tratta dal romanzo dello scrittore inglese Neil Gaiman American Gods che, insieme agli attori Ricky Whittle e Yetide Badaki, racconta in esclusiva a Wired quanto i nuovi episodi ci dica ...

Shadow Moon pensa di nascondersi in una piccola cittadina, ma stanno arrivando Odino, divinità vecchie e nuove insieme a Marilyn Manson e Danny Trejo. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su Fan ...

