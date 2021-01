Municipio III, Corbucci: via Favignana, annullato permesso costruire (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Dopo anni di battaglie dei cittadini di Citta’ Giardino e’ finalmente stata firmata dal direttore del Dipartimento pianificazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale, la Determina dirigenziale che annulla il permesso di costruire n. 275 del 19 dicembre 2016 per la palazzina di Via Favignana. È una vittoria di tutti i i cittadini del III Municipio”. Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore del Partito Democratico di Roma. “L’Istituzione municipale di centrosinistra guidata da Giovanni Caudo ha sempre cercato la verita’ su questa vicenda e il Partito Democratico non ha mai avuto dubbi nel difendere i diritti dei cittadini e dei residenti del quartiere, ai quali e’ stata anche sottratta una pista ciclabile nel Parco.” “La verifica della legalita’ degli atti e’ cio’ che abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Dopo anni di battaglie dei cittadini di Citta’ Giardino e’ finalmente stata firmata dal direttore del Dipartimento pianificazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale, la Determina dirigenziale che annulla ildin. 275 del 19 dicembre 2016 per la palazzina di Via. È una vittoria di tutti i i cittadini del III”. Lo dichiara in una nota Riccardo, coordinatore del Partito Democratico di Roma. “L’Istituzione municipale di centrosinistra guidata da Giovanni Caudo ha sempre cercato la verita’ su questa vicenda e il Partito Democratico non ha mai avuto dubbi nel difendere i diritti dei cittadini e dei residenti del quartiere, ai quali e’ stata anche sottratta una pista ciclabile nel Parco.” “La verifica della legalita’ degli atti e’ cio’ che abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Municipio III Municipio III, Corbucci: via Favignana, annullato permesso costruire RomaDailyNews Caudo: mercoledì dibattito su opportunità e futuro Roma

Roma - "Mercoledi' 13 gennaio alle ore 18 riparte, dopo la pausa natalizia, il ciclo di incontri Fori Virtuali con un dialogo tra Giovanni Caudo, ...

Discarica a cielo aperto accanto al mercato

Una discarica a cielo aperto accanto al mercato di Valmelaina, all’interno del parcheggio. Le immagini sono state scattate sabato 9 gennaio in via Giovanni Conti, Municipio III. “Questa è la situazion ...

