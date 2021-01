«Meno studenti in classe, più sicurezza a scuola» (Di martedì 12 gennaio 2021) I docenti del liceo classico Tasso, tra i più antichi di Roma, hanno aperto un grosso dibattito sulle modalità di rientro a scuola pubblicando sul manifesto la lettera «Basta propaganda sulle riaperture». Al centro c’è il nodo della continuità didattica che, sostengono, si può garantire solo riducendo le percentuali di studenti presenti fisicamente a scuola. «Dobbiamo imparare da quello che abbiamo visto a settembre/ottobre», afferma Massimo Pieggi, docente e membro del consiglio d’istituto. Le mobilitazioni di oggi ieri per chi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 gennaio 2021) I docenti del liceo classico Tasso, tra i più antichi di Roma, hanno aperto un grosso dibattito sulle modalità di rientro apubblicando sul manifesto la lettera «Basta propaganda sulle riaperture». Al centro c’è il nodo della continuità didattica che, sostengono, si può garantire solo riducendo le percentuali dipresenti fisicamente a. «Dobbiamo imparare da quello che abbiamo visto a settembre/ottobre», afferma Massimo Pieggi, docente e membro del consiglio d’istituto. Le mobilitazioni di oggi ieri per chi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Meno studenti "La Campania è la regione che ha fatto meno per gli studenti" Ottopagine Scuola, la Dad non funziona? La lezione di Francia e Olanda: servono piani di recupero

In Italia non sono state fatte rilevazioni, i test Invalsi sono saltati ma Olanda e Francia hanno scoperto che contro i ritardi delle lezioni a distanza bisogna correre subito ai ripari ...

Trasporto studenti, missione compiuta.

A Montecatini le vecchie resse ora sono un ricordo. Ai BluBus sono stati affiancati quelli privati di colore bianco ...

