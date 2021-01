Liceo Kant, gli studenti: abbandonati dal Governo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – Nel giorno delle proteste studentesche per la mancata apertura degli istituti superiori di secondo grado, anche i ragazzi e le ragazze del Liceo ‘Immanuel Kant’ di Roma alzano la voce. “Non accettiamo in nessun modo la situazione attuale in cui si trova l’istruzione. Ancora una volta il Governo ha messo la scuola al secondo, terzo o quarto posto, lasciandoci nuovamente alla merce’ di un futuro incerto.” “Ancora una volta il Governo non ha saputo elaborare nel piano di rientro alla didattica in presenza un qualcosa che fosse mattone saldo per costruire il nostro futuro”, scrivono in una lettera firmata dai quattro rappresentanti di istituto. “Ancora una volta il Governo ha posticipato la data di rientro in presenza, e ci ha abbandonati, lasciati nuovamente in didattica a ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – Nel giorno delle proteste studentesche per la mancata apertura degli istituti superiori di secondo grado, anche i ragazzi e le ragazze del‘Immanuel’ di Roma alzano la voce. “Non accettiamo in nessun modo la situazione attuale in cui si trova l’istruzione. Ancora una volta ilha messo la scuola al secondo, terzo o quarto posto, lasciandoci nuovamente alla merce’ di un futuro incerto.” “Ancora una volta ilnon ha saputo elaborare nel piano di rientro alla didattica in presenza un qualcosa che fosse mattone saldo per costruire il nostro futuro”, scrivono in una lettera firmata dai quattro rappresentanti di istituto. “Ancora una volta ilha posticipato la data di rientro in presenza, e ci ha, lasciati nuovamente in didattica a ...

Il liceo classico “Guglielmotti” è in lutto per la scomparsa della professoressa Vittoria Zagari. La preside Maria Zeno ha voluto ricordarla con una lettera. “Ho appreso con dolore l ...

Addio alla prof Zagari, per lei trent’anni di liceo a Civitavecchia

Il ricordo della preside Maria Zeno e le parole di Fabio Angeloni “Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa della professoressa Vittoria Zagari, per decenni titolare della cattedra di Filosofi ...

Il ricordo della preside Maria Zeno e le parole di Fabio Angeloni "Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa della professoressa Vittoria Zagari, per decenni titolare della cattedra di Filosofi ...