Kevin Feige sul futuro (e le sfide) del MCU, da Black Panther 2 a Black Widow (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con l'inizio del 2021, il boss di Marvel Studios Kevin Feige ha deciso di parlare dei progetti e delle 'sfide' del MCU nel prossimo futuro. Leggi su nospoiler (Di lunedì 11 gennaio 2021) Con l'inizio del 2021, il boss di Marvel Studiosha deciso di parlare dei progetti e delle '' del MCU nel prossimo

cinefilosit : WandaVision servirà per introdurre gli X-Men nel MCU? La risposta di Kevin Feige #ILoveCinefilos - Watchman1970 : RT @badtasteit: Rivedremo #Daredevil e gli altri supereroi delle serie tv? Kevin Feige: 'mai dire mai' - badtasteit : Kevin Feige allude all’arrivo degli X-Men nell’Universo Cinematografico della Marvel - cinefilosit : Black Widow: Kevin Feige non può garantire sull'uscita in sala #ILoveCinefilos - badtasteit : Rivedremo #Daredevil e gli altri supereroi delle serie tv? Kevin Feige: 'mai dire mai' -