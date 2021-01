Divieto di asporto dalle 18 e niente spostamenti tra regioni. Ancora un giro di vite con il nuovo Dpcm (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – Nuova stretta anti-movida e Divieto di spostamento tra regioni anche in zona gialla: sono le novità del prossimo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio. Oggi il governo giallofucsia affronterà la regioni sul nuovo giro di vite per inasprire restrizioni e divieti nonostante i parametri indichino un’Italia sostanzialmente in zona gialla. Obiettivo dell’esecutivo è creare le condizioni per ripiombare il Paese in un semi-lockdown. In tal senso è scontata la proroga dello stato di emergenza (fino al 30 aprile, a quanto pare). Altra possibile stretta in arrivo, l’entrata automatica in fascia rossa in base all’incidenza, ossia se si superano i 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. La misura anti-movida: asporto dai bar vietato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen – Nuova stretta anti-movida edi spostamento traanche in zona gialla: sono le novità del prossimo, in vigore dal 16 gennaio. Oggi il governo giallofucsia affronterà lasuldiper inasprire restrizioni e divieti nonostante i parametri indichino un’Italia sostanzialmente in zona gialla. Obiettivo dell’esecutivo è creare le condizioni per ripiombare il Paese in un semi-lockdown. In tal senso è scontata la proroga dello stato di emergenza (fino al 30 aprile, a quanto pare). Altra possibile stretta in arrivo, l’entrata automatica in fascia rossa in base all’incidenza, ossia se si superano i 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. La misura anti-movida:dai bar vietato ...

sole24ore : ?? In vigore dal #16gennaio il nuovo #Dpcm: coprifuoco alle 22 e ipotesi di divieto di asporto dopo le 18 per i #bar… - eziomauro : Nuovo Dpcm: divieto mobilità anche tra regioni gialle, stop asporto dai bar dopo le 18. Zona bianca… - Adnkronos : #Nuovodpcm, divieto asporto per bar dopo le 18 - fravolosamente : RT @ashcoltami: Sembrerebbe che col nuovo dpcm venga introdotto il divieto di asporto dopo le 18 Una cagata pazzesca per ammazzare ulterior… - FEMsrl : Nuovo Dpcm: divieto mobilità anche tra regioni gialle, stop asporto dai bar dopo le 18. Zona bianca… -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto asporto Nuovo dpcm, divieto asporto per bar dopo le 18 Adnkronos Covid: da oggi Italia quasi tutta zona gialla, eccetto 5 regioni arancioni

È in dirittura d’arrivo il nuovo provvedimento di quest’anno composto da nuove limitazioni, in particolare sulla movida, che vieterebbe l’asporto dai bar a partire dalle 18 e il divieto di spostamento ...

Covid, emergenza fino ad aprile: stretta anti-movida. Bar, niente asporto dalle 18

«Purtroppo dobbiamo fronteggiare dati poco positivi», ha detto ieri in una intervista alla Rai il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo stato d’emergenza dovrebbe essere prorogato fino ad aprile ...

È in dirittura d’arrivo il nuovo provvedimento di quest’anno composto da nuove limitazioni, in particolare sulla movida, che vieterebbe l’asporto dai bar a partire dalle 18 e il divieto di spostamento ...«Purtroppo dobbiamo fronteggiare dati poco positivi», ha detto ieri in una intervista alla Rai il ministro della Salute Roberto Speranza. Lo stato d’emergenza dovrebbe essere prorogato fino ad aprile ...