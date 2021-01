Covid | trovato il paziente zero italiano | è una 25enne a cui è stata riscontrata la presenza del virus a novembre 2019

(Di lunedì 11 gennaio 2021) E' statoil: si tratterebbe di donna milanese di 25 anni , cui erafatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica il 10; prima quindi del ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, trovato il paziente 0 italiano: è una 25enne a cui è stata riscontrata la presenza del virus a novembre 2019… - Agenzia_Italia : A Wuhan hanno trovato migliaia di nuovi contagiati asintomatici - quotidianopiem : Trovato il nuovo paziente 1 in Italia Covid-19, è una donna positiva il 10 novembre 2019 - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid trovato

La ragazza di 25 anni soffriva di orticaria sulle braccia e lamentava solo un leggero mal di gola. Le patologie cutanee sono presenti in circa il 5-10% dei pazienti affetti da infezione da Covid-19 e ...Ultim'Ora. Covid era già in Italia a novembre 2019: Trovata nuova paziente 1. La scoperta è stata pubblicata sul British Journal of ...