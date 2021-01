Covid, aumentano i ricoverati con sintomi (+176) e i pazienti in terapia intensiva (+27) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo il bollettino dell'11 gennaio, i ricoverati con sintomi da Coronavirus sono in totale 23.603, mentre le persone che si trovano nei reparti di terapia intensiva sono complessivamente 2.642. Registrati 12.532 nuovi casi su 91.656 tamponi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo il bollettino dell'11 gennaio, iconda Coronavirus sono in totale 23.603, mentre le persone che si trovano nei reparti disono complessivamente 2.642. Registrati 12.532 nuovi casi su 91.656 tamponi

FabrizioL5 : RT @SkyTG24: Covid, aumentano i ricoverati con sintomi (+176) e i pazienti in terapia intensiva (+27) - cassaro1307 : RT @SkyTG24: Covid, aumentano i ricoverati con sintomi (+176) e i pazienti in terapia intensiva (+27) - infoitinterno : Covid, aumentano contagi a Petralia Soprana: sindaco dispone chiusure - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG >ANSA-IL PUNTO/COVID:Fvg, aumentano decessi, 361 contagi Stato-Regioni, chiesta 'li… - SkyTG24 : Covid, aumentano i ricoverati con sintomi (+176) e i pazienti in terapia intensiva (+27) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano Covid: aumentano pazienti in terapia intensiva, 448 vittime - Ultima Ora Agenzia ANSA Stato-Regioni, chiesta "linea di prudenza uguale" per tutti

TRIESTE, 11 GEN - In Friuli Venezia Giulia su 2.491 tamponi molecolari sono stati rilevati 309 nuovi contagi ai quali si aggiungono 52 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scor ...

Covid: 622 nuovi positivi e 26 decessi in Puglia

Oggi lunedì 11 gennaio in Puglia sono stati registrati 622 casi positivi su 3.577 test per l’infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 17,38%, in aumento rispetto a ieri (13,6%, con 8.510 ...

TRIESTE, 11 GEN - In Friuli Venezia Giulia su 2.491 tamponi molecolari sono stati rilevati 309 nuovi contagi ai quali si aggiungono 52 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scor ...Oggi lunedì 11 gennaio in Puglia sono stati registrati 622 casi positivi su 3.577 test per l’infezione da Covid-19, con un tasso di positività del 17,38%, in aumento rispetto a ieri (13,6%, con 8.510 ...