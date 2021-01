Coronavirus, Fontana: “Stiamo peggiorando in tutti i parametri. La Lombardia si sta sicuramente avvicinando alla zona rossa” (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Purtroppo Stiamo peggiorando in tutti i parametri, ci Stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa. E’ evidente che la situazione deve essere monitorata con attenzione”. E’ quanto ha detto a SkyTg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Il mio auspicio – ha aggiunto il governatore lombardo – è sempre che i numeri si invertano, ma nel caso in cui non lo facessero il rischio è questo”. “Secondo i nuovi parametri introdotti dal governo ci Stiamo sicuramente avvicinando alla zona rossa” ha spiegato Fonana citando l’indice Rt “passato all’1,24”. “Spero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 gennaio 2021) “Purtroppoin, ci. E’ evidente che la situazione deve essere monitorata con attenzione”. E’ quanto ha detto a SkyTg24 il presidente della Regione, Attilio. “Il mio auspicio – ha aggiunto il governatore lombardo – è sempre che i numeri si invertano, ma nel caso in cui non lo facessero il rischio è questo”. “Secondo i nuoviintrodotti dal governo ci” ha spiegato Fonana citando l’indice Rt “passato all’1,24”. “Spero ...

