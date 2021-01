Cina, torna la paura per il Covid: record di contagi nell’Hebei (Di lunedì 11 gennaio 2021) Cina, torna la paura per il Covid: nuovo focolaio e record di contagi dagli ultimi mesi. Cosa sta succedendo in queste ore Covid Cina, cosa sta succedendo in queste oretorna la paura in Cina a causa dei contagi da Coronavirus. Stando a quanto riporta il quotidiano Repubblica, il paese si ritroverebbe con un nuovo record di contagi precisamente ad un anno dal primo morto di Wuhan. E pare che ci sia un nuovo preoccupante focolaio di Sars-Cov2 proprio nello Hebei. Stando a quanto si apprende dal quotidiano, le autorità hanno appena parlato di 103 nuovi casi confermati e si tratterebbe, dunque, della prima volta da mesi in cui si arriva ad un numero a tre ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 11 gennaio 2021)laper il: nuovo focolaio edidagli ultimi mesi. Cosa sta succedendo in queste ore, cosa sta succedendo in queste orelaina causa deida Coronavirus. Stando a quanto riporta il quotidiano Repubblica, il paese si ritroverebbe con un nuovodiprecisamente ad un anno dal primo morto di Wuhan. E pare che ci sia un nuovo preoccupante focolaio di Sars-Cov2 proprio nello Hebei. Stando a quanto si apprende dal quotidiano, le autorità hanno appena parlato di 103 nuovi casi confermati e si tratterebbe, dunque, della prima volta da mesi in cui si arriva ad un numero a tre ...

WRicciardi : Torna la paura del virus in Cina: lockdown per la capitale dello Hebei a 300 km da Pechino, per 200 casi - ITChardonnay : RT @ITChardonnay: Quindi. Il Covid più forte di sempre torna in Cina, nuova variante in Giappone, impeachment di Trump e 2 esami? Tutto que… - ITChardonnay : Quindi. Il Covid più forte di sempre torna in Cina, nuova variante in Giappone, impeachment di Trump e 2 esami? Tut… - Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: E inoltre si avvicina il loro Capodanno, con migliaia di spostamenti interni e rientri da tutto il mondo per la festivit… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: E inoltre si avvicina il loro Capodanno, con migliaia di spostamenti interni e rientri da tutto il mondo per la festivit… -