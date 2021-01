Che fine ha fatto Osimhen?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Victor Osihmen non è più tra noi. Lo è stato per una breve stagione. Qualche gol, tanti abbracci e poi a novembre, per la precisone il 13, è successo l’irreparabile. Durante una partita con la nazionale della Nigeria si èmale. Anzi malissimo: lussazione della spalla con interessamento dei tendini del braccio. Scomparso, Osihmen, da qualsiasi radar napoletano, abbiamo appreso che si sta curando in Belgio ma che non ha resistito agli affetti familiari e ha voluto festeggiare compleanno e anno nuovo a casa. Dove amici e parenti gli hanno organizzato una bella festa con il botto. E lui è diventato positivo al Covid. Ventidue anni, un sorriso disarmante, tanto oro quanto pesa eppure sembra il classico “pacco” rifilato al Presidente, Aurelio De Laurentiis. A questo punto ogni certezza si sbriciola di fronte ai fatti è ai misteri. Verrebbe da dire: “Victor, chapeu! Sei ...