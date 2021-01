Bari: ristoratori, presidio davanti alla prefettura Per rivendicare attenzione nel fronteggiare una crisi difficilissima (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un gruppo di ristoratori, una tavola apparecchiata, uno striscione: se chiudiamo noi chiudete anche voi. davanti alla prefettura di Bari il presidio permanente per rivendicare attenzione: il settore attraversa una crisi che per molti rischia di essere, o è, letale. L’emergenza sanitaria si è tradotta in gravissima emergenza economica. L'articolo Bari: ristoratori, presidio davanti alla prefettura <small class="subtitle">Per rivendicare attenzione nel fronteggiare una crisi difficilissima</small> proviene ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un gruppo di, una tavola apparecchiata, uno striscione: se chiudiamo noi chiudete anche voi.diilpermanente per: il settore attraversa unache per molti rischia di essere, o è, letale. L’emergenza sanitaria si è tradotta in gravissima emergenza economica. L'articolo Perneluna proviene ...

