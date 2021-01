AMD Ryzen 7 5700G: trapelate le specifiche su Geekbench (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un benchmark su Geekbench ci svela le specifiche del Ryzen 7 5700G, una delle APU basate su Zen 3 non ancora ufficialmente annunciate da AMD AMD non ha ancora ufficialmente svelato la sua nuova serie di APU (con GPU integrata) destinati agli OEM e basati sulla nuova architettura Zen 3. Un benchmark su Geekbench ci svela però in anticipo le specifiche tecniche e le prestazioni del Ryzen 7 5700G, modello da 8 core e 16 thread. AMD Ryzen 7 5700G: specifiche tecniche e benchmark Il Ryzen 7 5700G è un processore da 8 core e 16 thread basato su Cezanne AM4. La differenza principale rispetto ai processori Ryzen 5000 desktop è la presenza della GPU ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un benchmark suci svela ledel, una delle APU basate su Zen 3 non ancora ufficialmente annunciate da AMD AMD non ha ancora ufficialmente svelato la sua nuova serie di APU (con GPU integrata) destinati agli OEM e basati sulla nuova architettura Zen 3. Un benchmark suci svela però in anticipo letecniche e le prestazioni del, modello da 8 core e 16 thread. AMDtecniche e benchmark Ilè un processore da 8 core e 16 thread basato su Cezanne AM4. La differenza principale rispetto ai processori5000 desktop è la presenza della GPU ...

Un benchmark su Geekbench ci svela le specifiche del Ryzen 7 5700G, una delle APU basate su Zen 3 non ancora ufficialmente annunciate da AMD.

