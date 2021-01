Traffico Roma del 10-01-2021 ore 19:30 (Di domenica 10 gennaio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione poco Traffico e spostamenti regolati dalle norme previste dalla fascia arancione Mentre domani lunedì 11 gennaio la regione Lazio zona gialla rafforzata con è divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certificati e nel centro ricordiamo questa sera alle 22 la chiusura di via del Corso tra Piazza del Popolo e largo Chigi per lo smontaggio delle luminarie natalizie la riapertura domani mattina alle 6 alle 18 circa è stata riaperta completamente la fermata a Manzoni della linea che torna Così regolare dopo la risoluzione del guasto tecnico anche per accedere ai treni della linea e domani lunedì sulla A24 Roma Teramo alle 22 chiuderà l’allacciamento con la Firenze Napoli perché in direzione della capitale dovrà poi procedere verso Napoli sull’autostrada del Sole per lavori ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione pocoe spostamenti regolati dalle norme previste dalla fascia arancione Mentre domani lunedì 11 gennaio la regione Lazio zona gialla rafforzata con è divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certificati e nel centro ricordiamo questa sera alle 22 la chiusura di via del Corso tra Piazza del Popolo e largo Chigi per lo smontaggio delle luminarie natalizie la riapertura domani mattina alle 6 alle 18 circa è stata riaperta completamente la fermata a Manzoni della linea che torna Così regolare dopo la risoluzione del guasto tecnico anche per accedere ai treni della linea e domani lunedì sulla A24Teramo alle 22 chiuderà l’allacciamento con la Firenze Napoli perché in direzione della capitale dovrà poi procedere verso Napoli sull’autostrada del Sole per lavori ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 10-01-2021 ore 18:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, scontro tra due veicoli: donna di 47 anni muore sul colpo

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente d’auto a Roma, in via della Storta. L’impatto ha causato la morte sul colpo di una 47enne.

