“The Square”, tra critica alla società moderna ed intellettualismo snob (Di domenica 10 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Dopo gli speciali natalizi ripartiamo con il nostro viaggio andando in Francia. In questa puntata vogliamo parlarvi di arte e società attraverso un film svedese che ha saputo guadagnarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Abbiamo dedicato questa puntata a “The Square” di Ruben Östlund. The Square, l’arte e la crisi della società contemporanea Il direttore di una mostra d’arte lancia una nuova installazione chiamata “The Square” . Un opera d’arte che vuole proporre l’altruismo in uno spazio dove possono accadere solo eventi positivi. È questo il fulcro del film di Östlund che ci offre uno sguardo impietoso sul mondo dell’arte e sulla società. Una visione dura rispecchiata appieno dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Dopo gli speciali natalizi ripartiamo con il nostro viaggio andando in Francia. In questa puntata vogliamo parlarvi di arte eattraverso un film svedese che ha saputo guadagnarsi la Palma d’Oro al Festival di Cannes. Abbiamo dedicato questa puntata a “The” di Ruben Östlund. The, l’arte e la crisi dellacontemporanea Il direttore di una mostra d’arte lancia una nuova instzione chiamata “The” . Un opera d’arte che vuole proporre l’altruismo in uno spazio dove possono accadere solo eventi positivi. È questo il fulcro del film di Östlund che ci offre uno sguardo impietoso sul mondo dell’arte e sulla. Una visione dura rispecchiata appieno d...

loggiamassonic1 : RT @TheSquareMag: The Square Magazine #masonic update RT: @GrandeOrienteit… #freemason #freemasonry #masons... Debutta la Rivista di inform… - AsiyaMiya : RT @carmedonnafugat: #Epifania Bonjour l’inafferabilità della vita Josef Albers Homage to the Square - francy_0207 : RT @CTNA_aerospazio: Il d.g. dell'ESA Jan Woerner ha deciso di anticipare al 1 marzo la propria uscita per 'garantire una transizione senza… - josenq : RT @TheSquareMag: The Square Magazine #masonic update RT: @GrandeOrienteit… #freemason #freemasonry #masons... #AccaddeOggi #10gennaio 1917… - letiziadavoli : RT @CTNA_aerospazio: Il d.g. dell'ESA Jan Woerner ha deciso di anticipare al 1 marzo la propria uscita per 'garantire una transizione senza… -

Ultime Notizie dalla rete : The Square “The Square”, tra critica alla società moderna ed intellettualismo snob Metropolitan Magazine Italia “The Square”, tra critica alla società moderna ed intellettualismo snob

Abbiamo dedicato questa puntata di Movie Award al film svedese The Square vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes ...

Londra, città in lockdown e strade del centro deserte

Da Camden Town a Oxford Circus passando per Trafalgar Square e Picadilly Circus fino al St. James Park: le strade di Londra appaiono deserte dopo il lockdown ...

Abbiamo dedicato questa puntata di Movie Award al film svedese The Square vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes ...Da Camden Town a Oxford Circus passando per Trafalgar Square e Picadilly Circus fino al St. James Park: le strade di Londra appaiono deserte dopo il lockdown ...