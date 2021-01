The Last of Us Parte 2 è il Gioco dell'Anno 2020 anche per gli utenti di Metacritic nonostante le polemiche (Di domenica 10 gennaio 2021) Metacritic è sempre stato il primo posto da visitare se si era interessati a scoprire l'opinione dei recensori di tutto il mondo su film e videogiochi. L'importanza di questo sito, tuttavia, l'ha reso anche il portale preferito per manifestare l'insoddisfazione o la rabbia degli utenti, creando così il famoso "review bombing". Si tratta, come sicuramente saprete, di una valanga di recensioni utente negative, volte non tanto a segnalare la scarsa qualità di un prodotto multimediale, ma piuttosto per esprimere il proprio dissenso su qualsiasi evento legato al prodotto o ai suoi autori. Uno dei review bombing più famosi dello scorso Anno è stato sicuramente quello di The Last of Us Parte 2, titolo PS4 osannato dalla critica e vincitore di numerosi riconoscimenti, ma ... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021)è sempre stato il primo posto da visitare se si era interessati a scoprire l'opinione dei recensori di tutto il mondo su film e videogiochi. L'importanza di questo sito, tuttavia, l'ha resoil portale preferito per manifestare l'insoddisfazione o la rabbia degli, creando così il famoso "review bombing". Si tratta, come sicuramente saprete, di una valanga di recensioni utente negative, volte non tanto a segnalare la scarsa qualità di un prodotto multimediale, ma piuttosto per esprimere il proprio dissenso su qualsiasi evento legato al prodotto o ai suoi autori. Uno dei review bombing più famosio scorsoè stato sicuramente quello di Theof Us2, titolo PS4 osannato dalla critica e vincitore di numerosi riconoscimenti, ma ...

- GamingToday4 : The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi GOTY, solo The Witcher 3 ha fatto meglio - Multiplayerit : The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi GOTY, solo The Witcher 3 ha fatto meglio

Ricordate il review bombing di Metacritic per The Last of Us Parte 2? Ebbene, pare che non abbia influenzato per niente le votazioni per il Gioco dell'Anno 2020 scelto dagli utenti.

The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi GOTY, solo The Witcher 3 ha fatto meglio

Ad oggi The Last of Us 2 ha vinto oltre 200 premi come Game of the Year: per trovare un titolo che abbia fatto meglio bisogna tornare al 2015 con The Witcher 3: Wild Hunt.. The Last of Us 2 ha vinto a ...

