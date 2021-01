Skriniar: “Contento per il gol ma dovevamo vincere” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Inter TV, il difensore Milan Skriniar ha commentato il 2-2 con la Roma, maturato anche grazie ad un suo gol. Queste le sue parole: “Sono Contento per il gol, ma un po’ sContento per il pareggio. Abbiamo creato abbastanza in questa partita, l’abbiamo giocata abbastanza bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Cosa ci lascia questa gara in vista di Fiorentina e Juventus? La Roma è una buona squadra, non è semplice venire qui a giocare come abbiamo fatto noi. Abbiamo giocato bene e di questo possiamo essere contenti anche se siamo scontenti per il risultato. Dobbiamo studiare quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato”. Cosa è successo all’intervallo? Siete tornati in campo più cattivi. “Non è successo niente, anche nel primo tempo stavamo giocando bene. Eravamo sotto di un gol e ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Ai microfoni di Inter TV, il difensore Milanha commentato il 2-2 con la Roma, maturato anche grazie ad un suo gol. Queste le sue parole: “Sonoper il gol, ma un po’ sper il pareggio. Abbiamo creato abbastanza in questa partita, l’abbiamo giocata abbastanza bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Cosa ci lascia questa gara in vista di Fiorentina e Juventus? La Roma è una buona squadra, non è semplice venire qui a giocare come abbiamo fatto noi. Abbiamo giocato bene e di questo possiamo essere contenti anche se siamo scontenti per il risultato. Dobbiamo studiare quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo sbagliato”. Cosa è successo all’intervallo? Siete tornati in campo più cattivi. “Non è successo niente, anche nel primo tempo stavamo giocando bene. Eravamo sotto di un gol e ...

