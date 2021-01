Roma Inter 2-2: cronaca e tabellino (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Inter e Roma si dividono la posta in palio in un match ricco di emozioni: al gol in apertura di Pellegrini rispondo Skriniar ed Hakimi nella ripresa. Tutto finito? No, Mancini negli ultimi minuti fissa il punteggio sul 2-2 Sintesi Roma Inter 2-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per Lautaro Martinez – Lautaro Martinez prova ad andar via a Mancini sul lato destro del campo. Accelerazione dell’attaccante nerazzurro ma al momento del cross lo stesso difensore della Roma recupera. 5? Spreca Hakimi – Hakimi si accentra dal versante destro del campo. L’esterno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elivesi dividono la posta in palio in un match ricco di emozioni: al gol in apertura di Pellegrini rispondo Skriniar ed Hakimi nella ripresa. Tutto finito? No, Mancini negli ultimi minuti fissa il punteggio sul 2-2 Sintesi2-2 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per Lautaro Martinez – Lautaro Martinez prova ad andar via a Mancini sul lato destro del campo. Accelerazione dell’attaccante nerazzurro ma al momento del cross lo stesso difensore dellarecupera. 5? Spreca Hakimi – Hakimi si accentra dal versante destro del campo. L’esterno ...

