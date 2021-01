Riscatto Napoli: Udinese battuta 2-1. Lazio e Verona vedono l’Europa (Di domenica 10 gennaio 2021) Si infiamma la rincorsa all'Europa. Dopo il pari tra Roma e Inter, il Napoli conquista tre punti preziosi per agganciare l'Atalanta in zona Champions League. Gli azzurri superano nel finale un'ottima Udinese. Risalgono anche Lazio e Hellas Verona. I biancocelesti regolano il Parma, mentre gli scaligeri si impongono contro il Crotone, fermando la sua rimonta dalla zona retrocessione.HELLAS Verona-CROTONEAll'Hellas basta una mezz'ora per indirizzare la partita. Sblocca l'incontro Kalinic, servito da Barak al 16'. Poi al 25' Dimarco fa doppietta con una percussione notevole conclusa con un tiro imprendibile. Il Crotone rientra in gara nella ripresa con Messias, che sfrutta un liscio di Dimarco e batte Silvestri.PARMA-LazioIl primo tempo vede un sostanziale equilibrio. L'occasione migliore ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021) Si infiamma la rincorsa all'Europa. Dopo il pari tra Roma e Inter, ilconquista tre punti preziosi per agganciare l'Atalanta in zona Champions League. Gli azzurri superano nel finale un'ottima. Risalgono anchee Hellas. I biancocelesti regolano il Parma, mentre gli scaligeri si impongono contro il Crotone, fermando la sua rimonta dalla zona retrocessione.HELLAS-CROTONEAll'Hellas basta una mezz'ora per indirizzare la partita. Sblocca l'incontro Kalinic, servito da Barak al 16'. Poi al 25' Dimarco fa doppietta con una percussione notevole conclusa con un tiro imprendibile. Il Crotone rientra in gara nella ripresa con Messias, che sfrutta un liscio di Dimarco e batte Silvestri.PARMA-Il primo tempo vede un sostanziale equilibrio. L'occasione migliore ...

