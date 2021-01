Monteverde | bar e pub violano le normative anticovid | multati e chiusi per 5 giorni

(Di domenica 10 gennaio 2021) Sono stati pesantemente sanzionate e chiuse per 5per aver violato leper il contenimento epidemiologico da Covid19 le due attività commerciali diche non hanno rispettato lepreviste. I due gestori sono stati colti sul fatto ieri pomeriggio nel quartiere, dove i Carabinieri della Stazione RomaNuovo hanno eseguito mirate verifiche presso bar e ristoranti.un bar e un pub aAll’esito delle attività, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un bar sulla Gianicolense, sorpreso, nonostante il divieto neiprefestivi, mentre somministrava bevande a un avventore presente all’interno del locale. Sanzionato anche il proprietario e gestore di un pub nei ...

