Gotti: “E’ una partita che non meritavamo di perdere” (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel post partita di Udinese-Napoli, ai microfoni di Sky l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti. “C’è un grande dispiacere nel perdere una partita al 90?, ti pesa molto di più nell’immediatezza. E’ una partita che non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato un buon primo tempo concedendo relativamente poco al Napoli rispetto alla loro qualità. La squadra non meritava di perdere, ha fatto tante cose bene”. Si aspetta un confronto con la società? “Non lo so, non ho nessun segnale di questo tipo”. La squadra ha dato una risposta, però… “La squadra non deve dare risposte, deve giocare buone partite, cosa che ha fatto. Ci ha provato, l’atteggiamento è stato giusto. Pesa prendere due gol uno su rigore e uno su punizione, dove normalmente siamo piuttosto bravi e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Nel postdi Udinese-Napoli, ai microfoni di Sky l’allenatore dell’Udinese, Luca. “C’è un grande dispiacere nelunaal 90?, ti pesa molto di più nell’immediatezza. E’ unache nondi. Abbiamo giocato un buon primo tempo concedendo relativamente poco al Napoli rispetto alla loro qualità. La squadra non meritava di, ha fatto tante cose bene”. Si aspetta un confronto con la società? “Non lo so, non ho nessun segnale di questo tipo”. La squadra ha dato una risposta, però… “La squadra non deve dare risposte, deve giocare buone partite, cosa che ha fatto. Ci ha provato, l’atteggiamento è stato giusto. Pesa prendere due gol uno su rigore e uno su punizione, dove normalmente siamo piuttosto bravi e ...

StePeduzzi : Quanto mi piace Luca #Gotti. Persona perbene, allenatore bravo quanto sfortunato. Non voleva allenare una prima squ… - napolista : Gotti: “E’ una partita che non meritavamo di perdere” A Sky: “Abbiamo giocato un buon primo tempo concedendo relati… - theflex96 : Luca Gotti è un SIGNORE. Un uomo che sa analizzare alla perfezione ciò che è successo e che meriterebbe di più per… - vivailclero : @delinquentweet L'udinese ha fatto una gran partita. Con Gotti si salva sicuro, senza non lo so. - theflex96 : @Udinese_1896 COMPRATE UNA PUNTA DECENTE. SPENDETE 'STI MILIONI, CHE SAPPIAMO TUTTI CHE LI AVETE. E NON AZZARDATEV… -