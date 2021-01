‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini ospite in radio critica Pierpaolo Pretelli: “Con Giulia Salemi copia incolla di quanto fatto con Elisabetta Gregoraci”. E sul rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò… (Di domenica 10 gennaio 2021) Francesco Oppini è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia si è concluso da ormai diverse settimane. L’ex gieffino, infatti, a fronte della decisione di prolungare il programma fino a febbraio ha preferito abbandonare il gioco e tornare alla sua vita. ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su radio radio, Francesco ha spiegato: Lasciare è stato difficile, ma è stata una scelta dettata dalla mia vita fuori. All’interno del percorso ci sono state varie fasi. Purtroppo dopo un paio di mesi sono venute fuori mie angosce a causa dal passato che mi hanno portato a vivere questa cosa non serenamente. Mi riferisco a lutti passati che lì dentro non pensavo ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 gennaio 2021)è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia si è concluso da ormai diverse settimane. L’ex gieffino, infatti, a fronte della decisione di prolungare il programma fino a febbraio ha preferito abbandonare il gioco e tornare alla sua vita.della trasmissionefonica Non succederà più in onda suha spiegato: Lasciare è stato difficile, ma è stata una scelta dettata dalla mia vita fuori. All’interno del percorso ci sono state varie fasi. Purtroppo dopo un paio di mesi sono venute fuori mie angosce a causa dal passato che mi hanno portato a vivere questa cosa non serenamente. Mi riferisco a lutti passati che lì dentro non pensavo ...

zazoomblog : Giulia Salemi ha infranto il regolamento del GF Vip? Giulio Pretelli: “Ha detto a Pierpaolo che Elisabetta ha…” -… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #FrancescoOppini ospite in radio critica #PierpaoloPretelli: “Con #GiuliaSalemi copia incolla di quanto… - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi furioso con Mario Ermito: “Gli darei una testata” - BakshDark : @GinevraMTC7 Veramente, se leggi l'articolo, è il fidanzato di Carlotta che aspetta il via per farle la proposta al GF VIP 5... #gregorelli - BakshDark : #gregorelli #tzvip Alla trasmissione radifonica Non Succederà Più di ieri, Francesco Oppini ha detto che il suo pod… -