Calciomercato Napoli | De Laurentiis brucia la concorrenza per Zaccagni

Leggi su 2anews

(Di domenica 10 gennaio 2021): azzurri in prima fila per il talento degli scaligeri, con il presidente Deche avrebbe messo sul piatto una importante offerta per portarlo all’ombra del Vesuvio. Mattiaè senza dubbio tra le rivelazioni del campionato. Il talento dell’Hellas Verona è seguito da alcuni club italiani, in particolare Milan, Roma e