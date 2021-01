TG5 intervista Papa Francesco. Salta Live – Non è la D’Urso (Di sabato 9 gennaio 2021) Papa Francesco Colpaccio del TG5. La testata di Mimum inaugura l’anno con un’intervista esclusiva a Papa Francesco. Per l’occasione Mediaset ha rivisto i propri palinsesti: la messa in onda è prevista in access prime time (al posto di Paperissima Sprint) nell’ambito di una serata tematica dedicata al Santo Padre. Salta, infatti, anche Live – Non è la D’Urso, al suo posto in prima serata Chiamatemi Francesco, il Papa della gente. Il film tv del 2015 si troverà ad affrontare una serata molto competitiva (su Rai1 Che Dio Ci Aiuti, su Rai3 Che Tempo Che Fa con Maria De Filippi). Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un’intervista esclusiva a Papa ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 gennaio 2021)Colpaccio del TG5. La testata di Mimum inaugura l’anno con un’esclusiva a. Per l’occasione Mediaset ha rivisto i propri palinsesti: la messa in onda è prevista in access prime time (al posto di Paperissima Sprint) nell’ambito di una serata tematica dedicata al Santo Padre., infatti, anche– Non è la, al suo posto in prima serata Chiamatemi, ildella gente. Il film tv del 2015 si troverà ad affrontare una serata molto competitiva (su Rai1 Che Dio Ci Aiuti, su Rai3 Che Tempo Che Fa con Maria De Filippi). Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con un’esclusiva a...

